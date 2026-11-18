В Ингушетии сообщили о реставрации трех сотен башенных сооружений. Все работы были выполнены на бюджетные средства.

Власти Ингушетии отреставрировали каменные башни и склепы в горном районе. Об этом рассказали в пресс-службе главы региона.

Работы были выполнены благодаря внебюджетным средствам.

"В Ингушетии же восстановлено около 300 башенных сооружений, программа рассчитана на 10 лет. Глава региона отметил сложность реставрационных работ в горной местности. Доставка стройматериалов и камня к объектам требует значительных физических усилий, поскольку многие сооружения расположены на труднодоступных участках"

– пресс-служба

Там отметили, что глава республики Махмуд-Али Калиматов выразил обеспокоенность нехваткой рабочих, которые готовы принимать участие в восстановлении исторических памятников, и призвал граждан активнее включаться в эту работу.

"Люди вкладывают огромные средства и силы, чтобы восстановить то, что оставили нам предки. Камни поднимают в горы, работают в тяжелейших условиях, возвращают башням их исторический облик. И после этого нельзя допускать, чтобы восстановленные сооружения приходили в запустение"

– Махмуд-Али Калиматов

В пресс-службе напомнили, что башни и склепы охраняются государствов, а значительная часть горной территории имеет статус федерального заповедника.