В числе гостей на праздновании 80-летия патриарха Московского и всея Руси Кирилла будут представители Грузинской православной церкви, рассказал источник в отделе внешних церковных связей Московского патриархата.
По его словам, в столицу прибудут главы четырех поместных православных церквей: патриарх Антиохийский Иоанн Х, патриарх Иерусалимский Феофил III, патриарх Сербский Порфирий и митрополит Чешских земель и Словакии Ростислав, пишет ТАСС.
"20 ноября, в день рождения его святейшества, они будут участвовать в литургии в храме Христа Спасителя"
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Представитель Московского патриархата уточнил, что в торжествах примут участие представители Грузинской, Болгарской, Албанской и Македонской православных церквей, а также Православной церкви в Америке.