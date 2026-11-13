В селе Александровском Ставропольского края запустили движение по прошедшему ремонт мосту через реку Горькую. Работы обошлись более чем в 100 млн рублей.

Обновленный мост через реку Горькую ввели в эксплуатацию в селе Александровском Ставропольского края, об этом рассказали в пресс-службе администрации Александровского района.

Объект заработал после масштабного ремонта. Стоимость работ превысила сумму 100 млн рублей. Они проводились в рамках краевой программы "Развитие транспортной системы" и национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Помимо основного ремонта были приведены в порядок подходы к мосту, ливневки и освещение.

Напомним, что мост через реку Горькую ведет в том числе к Кавказским Минеральным Водам. Его длина превышает 35 м, ширина - 18 м.