Вестник Кавказа

Армения и ЕС готовятся ко взаимному признанию лекарств

Армения и ЕС готовятся ко взаимному признанию лекарств
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Армении продвигаются в направлении евроинтеграции: Ереван готовится рассмотреть вопрос о взаимном признании лекарств с Брюсселем.

Власти Армении готовятся рассмотреть вопрос взаимного признания фармацевтических препаратов с ЕС. Законопроект в ближайшее время поступит для обсуждения в парламент страны, рассказала глава Минздрава Анаит Аванесян. 

"Мы не можем осуществлять регистрацию лекарств односторонне и без согласования с ЕС. В этом случае останутся нерешенными вопросы интеллектуальной собственности производителей, и мы не получим доступ к регистрационным журналам лекарств в ЕС"

– Анаит Аванесян 

По данным Минздрава, в Армении зарегистрировано порядка 4 тысяч лекарств, это примерно в 5-6 раз меньше, чем в Евросоюзе.

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