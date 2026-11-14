Армения и ЕС готовятся ко взаимному признанию лекарств

Власти Армении продвигаются в направлении евроинтеграции: Ереван готовится рассмотреть вопрос о взаимном признании лекарств с Брюсселем.
Власти Армении готовятся рассмотреть вопрос взаимного признания фармацевтических препаратов с ЕС. Законопроект в ближайшее время поступит для обсуждения в парламент страны, рассказала глава Минздрава Анаит Аванесян.
"Мы не можем осуществлять регистрацию лекарств односторонне и без согласования с ЕС. В этом случае останутся нерешенными вопросы интеллектуальной собственности производителей, и мы не получим доступ к регистрационным журналам лекарств в ЕС"
– Анаит Аванесян
По данным Минздрава, в Армении зарегистрировано порядка 4 тысяч лекарств, это примерно в 5-6 раз меньше, чем в Евросоюзе.