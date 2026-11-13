В Тбилиси в Пантеоне установили QR-коды у могил выдающихся азербайджанцев

В Пантеоне выдающихся азербайджанцев в грузинской столице появились таблички с QR-кодами, по которым можно получить информацию о жизни и трудах похороненных здесь деятелей.

В Тбилиси в Пантеоне выдающихся азербайджанцев появились QR-коды у могил исторических личностей.

Проект "Цифровая память - культурный мост" реализован по инициативе Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой, инициатором проекта стала директор организации "Маариф" Айгюль Исаева, она оформила необходимые документы и разрешения.

Каждый QR-код открывает страницу, на которой размещена информация о жизни, творчестве и деятельности того или иного государственного, научного, культурного деятеля Азербайджана. Информация представлена на трех языках: азербайджанском, грузинском и английском.

Исаева уточнила, что в рамках проекта в общей сложности подготовлены таблички с QR-кодами для семи исторических мест, из них четыре установлены у могил в пантеоне.

Пантеон выдающихся азербайджанцев находится в Тбилиси на территории Национального ботанического сада Грузии, он разместился на месте исторического мусульманского кладбища "Горхан".