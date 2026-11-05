Джалали: Иран и Россия нацелены на углубление стратегического сотрудничества

Посол Ирана в России сообщил, что визит Резаи в Москву в начале ноября показал наличие у сторон воли на углубление сотрудничества. Также посол рассказал, какие темы обсудили Путин и Резаи.

Посол Ирана в Москве Казем Джалали рассказал подробности о недавнем визите в РФ секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана Мохсена Резаи и его встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

"Основной и первоначальной целью визита <…> была передача официального и особого послания верховного лидера Исламской революции президенту России, что свидетельствует о важности статуса отношений между двумя странами и продолжении консультаций на высшем уровне"

– Казем Джалали

По словам посла, визит Резаи в российскую столицу необходимо рассматривать в рамках стратегических отношений и непрекращающихся консультаций на высшем уровне между Ираном и Россией.

"Визит состоялся в условиях, когда обе страны, учитывая изменения в мире и регионе, ощущают все большую необходимость в координации и более тесных консультациях по общим вопросам"

– Казем Джалали

Он подчеркнул, что визит Резаи продемонстрировал "серьезную волю Тегерана и Москвы к продолжению и углублению стратегического сотрудничества" в различных сферах.

Джалали сообщил, что встреча Путина с Резаи продлилась около трех часов, и была сердечной и конструктивной, был затронут широкий круг вопросов. Стороны сделали акцент на необходимости ускорить реализацию проекта железной дороги Решт - Астара – участка МТК "Север - Юг".

"Также были подробно рассмотрены исполнительные аспекты проекта поставок российского газа в Иран и направления сотрудничества двух стран в энергетической сфере"

– Казем Джалали

Обсуждался проект строительства газопровода, а также вариант своповых поставок газа через Азербайджан, поделился дипломат, передает ТАСС.

"Отношения между Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией являются непрерывными и многоуровневыми, и консультации и обмен делегациями на различных политических, экономических, специализированных уровнях и в области безопасности между двумя странами продолжаются"

– Казем Джалали