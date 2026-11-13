Азербайджан на 56% нарастил поставки газа в Сирию

Поставки газа из Азербайджана в Сирию в сентябре выросли на 56%. Суммарно за год арабская республика получила 1,2 млрд куб м топлива из АР.

Азербайджан в сентябре этого года почти на 56% нарастил экспорт газа в Сирию относительно сентября прошлого года. Арабская республика получила около 157 млн куб м "голубого топлива" с территории АР, информирует управление по регулированию энергетического рынка Турции (EPDK).

Всего в Сирию за девять месяцев года было экспортировано почти 1,2 млрд куб м газа из Азербайджана, сообщает EPDK.

Отметим, что поставки азербайджанского газа в Сирию начались в августе 2025 года. Энергоресурсы в Сирию поступают транзитом через Турцию, откуда газ направляется по интерконнектору Килис (Турция) — Алеппо (Сирия).