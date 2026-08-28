Усман Нурмагомедов арестован в ОАЭ на полгода

Усман Нурмагомедов арестован в ОАЭ на 6 месяцев после драки с грузинским бойцом Мерабом Двалишвили.
Российский боец ММА Усман Нурмагомедов получил 6 месяцев ареста в ОАЭ. Спортсмен был арестован после драки с экс-чемпионом UFC из Грузии Мерабом Двалишвили, передает источник.
"Усмана арестовали на 6 месяцев"
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По данным судебного департамента столицы ОАЭ, восемь участников драки получили шесть месяцев заключения. Также их обязали выплатить крупные штрафы, передает ТАСС.
По данным журналиста Ариэля Хельвани, боец UFC Мераб Двалишвили и его друг Саба Лазишвили были отпущены из-под стражи.
Ранее в социальных сетях распространилась видеозапись драки в лобби отеля в Абу-Даби, в которой участвовали Усман Нурмагомедов и Мераб Двалишвили. В кадр также попали другие лица из окружения спортсменов.