Вестник Кавказа

Усман Нурмагомедов арестован в ОАЭ на полгода

Порт в Абу-Даби
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Усман Нурмагомедов арестован в ОАЭ на 6 месяцев после драки с грузинским бойцом Мерабом Двалишвили.

Российский боец ММА Усман Нурмагомедов получил 6 месяцев ареста в ОАЭ. Спортсмен был арестован после драки с экс-чемпионом UFC из Грузии Мерабом Двалишвили, передает источник. 

"Усмана арестовали на 6 месяцев"

– источник 

По данным судебного департамента столицы ОАЭ, восемь участников драки получили шесть месяцев заключения. Также их обязали выплатить крупные штрафы, передает ТАСС. 

По данным журналиста Ариэля Хельвани, боец UFC Мераб Двалишвили и его друг Саба Лазишвили были отпущены из-под стражи.

Ранее в социальных сетях распространилась видеозапись драки в лобби отеля в Абу-Даби, в которой участвовали Усман Нурмагомедов и Мераб Двалишвили. В кадр также попали другие лица из окружения спортсменов.

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