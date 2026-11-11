Капитальный ремонт двух мостов успешно завершился на Ставрополье

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал о завершении работ по капитальному ремонту двух мостов, расположенных в одном из населенных пунктов Новоселицкого района.

Открытие двух мостов, где ранее проходили работы по капитальному ремонту, произошло в селе Китаевское Новоселицкого округа, рассказал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

"В Новоселицком округе завершили капитальный ремонт двух мостов - Бочкарев и Сиушкин в селе Китаевском"

- Владимир Владимиров

Губернатор обратил внимание на огромное значение ввода обновленных мостов в эксплуатацию для местных жителей: река Томузловка, через которую они переброшены, разбивает село почти пополам, попасть из одной части в другую можно только по ним.

Глава региона добавил, что в ходе работ были полностью обновлены сооружения, реконструированы береговые опоры, смонтированы новые пролетные строения.