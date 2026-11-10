Вестник Кавказа

Уиткофф и Кушнер прилетят завтра в Москву на встречу с Путиным

Уиткофф и Кушнер прилетят завтра в Москву на встречу с Путиным
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Джаред Кушнер подтвердил завтрашнюю поездку в Москву вместе со Стивеном Уиткоффом. В российской столице они проведут переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Спецпосланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер прилетят завтра в Москву, чтобы провести встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом рассказал 11 ноября сам Джаред Кушнер после трехсторонней встречи в Абу-Даби.

Он подчеркнул, что в ходе переговоров с главой российского государства они попытаются добиться большего прогресса по ряду обсуждавшихся ранее вопросов.

"Завтра мы со Стивом собираемся отправиться в Москву, чтобы встретиться с президентом Путиным, обсудить то, что обсуждалось сегодня, и попытаться добиться большего прогресса по некоторым вопросам, которые мы обсуждали, потому что мы видим там некоторые возможности" – Джаред Кушнер

Напомним, 10-11 ноября в Абу-Даби состоялись трехсторонние переговоры России, США и Украины. Последняя на данный момент встреча Уиткоффа и Путина прошла в Санкт-Петербурге 21 октября. 

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