Курорты КЧР развивают электросети для новых потребителей

"Россети" оперативно обеспечивают электроэнергией курортную инфраструктуру в Карачаево-Черкесии – с начала текущего 2026 года они подключили к энергосетям более 110 новых объектов.

Карачаево-черкесские энергетики подключили к электрическим сетям новые объекты на курортах региона, построив для этого линии электропередачи и три трансформаторные подстанции, сообщили в пресс-службе энергокомпании "Россети Северный Кавказ".

"За девять месяцев 2026 года подключили к электрическим сетям 112 новых объектов на территории всесезонных туристско-рекреационных комплексов "Теберда-Домбай" и "Архыз". В сумме им обеспечено 7,3 МВт мощности"

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Большая часть, 68 новых потребителей – это гостиницы, базы отдыха, гостевые дома и коттеджи индустрии гостеприимства. Также электроэнергию получили радиотелевизионная станция и новый многоквартирный дом в городе-курорте Теберда, отметили в пресс-службе, передает ТАСС.

Одна из главных задач энергетиков региона – своевременное и оперативное обеспечение электроэнергией динамично развивающейся туристической и сопутствующей инфраструктуры, что обусловлено стабильным ростом турпотока в регион. Только за первое полугодие текущего 2026 года на курортах республики отдохнули 1,7 млн человек, это на 14% больше, чем годом ранее, добавили в пресс-службе.