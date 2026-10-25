Жители стран Персидского залива затянули пояса из-за ситуации с Ираном - СМИ

Крупнейшие торговые компании стран Ближнего Востока отмечают резкое падение расходов жителей региона на непродовольственные товары и предметы роскоши на фоне инфляции, вызванной конфликтом вокруг Ирана.

Жители стран в регионе Персидского залива включили режим экономии и резко сократили траты на непродовольственные товары и предметы роскоши – это вызвано опасениями инфляции, вызванной конфликтом вокруг Ирана, пишет газета Financial Times со ссылкой на данные розничных сетей.

"Прибыль розничной сети гипермаркетов Lulu Retail с начала года по сентябрь сократилась на 28% из-за низкого спроса на непродовольственные товары, а доходы главного франчайзи розничного гиганта Carrefour в регионе - Majid Al Futtaim - на 6% в первом полугодии"

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В перечне покупок жителей стран региона преобладают продовольственные товары – даже в торговых центрах Дубая, славящегося множеством премиальных бутиков, отмечают резкий спад притока состоятельных клиентов, передает ТАСС.

А вот торговля в бюджетном сегменте, в частности в ресторанах быстрого питания Americana Restaurants, растет: в руководстве сети компаний отмечают рост продаж до 60% за последние девять месяцев.

При этом жители стран Персидского залива все чаще делают выбор в пользу более доступных заведений, поскольку доходы населения падают, а диапазон товаров массового потребления сокращается из-за ограничений морского судоходства в Ормузском проливе, отмечает издание.