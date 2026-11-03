Ереван вступает в ЕС. Отношения России и Армении. ОДКБ отчислит Армению? Итоги выборов в США

Телерадиоведущий Гия Саралидзе и аналитик Марина Лагутина обсудили с директором Института современного государственного развития Дмитрием Солонниковым новости региона Южного Кавказа за неделю в программе «Главное».
В московской студии «Вестника Кавказа» Марина Лагутина и Гия Саралидзе по видеосвязи обсудили с директором Института современного государственного развития Дмитрием Солонниковым намерение Никола Пашиняна подать заявку на вступление в ЕС в следующем году, возможность исключить Армению из ОДКБ, а также итоги промежуточных выборов в Конгресс США.