Вестник Кавказа

Ереван вступает в ЕС. Отношения России и Армении. ОДКБ отчислит Армению? Итоги выборов в США

Телерадиоведущий Гия Саралидзе и аналитик Марина Лагутина обсудили с директором Института современного государственного развития Дмитрием Солонниковым новости региона Южного Кавказа за неделю в программе «Главное».

В московской студии «Вестника Кавказа» Марина Лагутина и Гия Саралидзе по видеосвязи обсудили с директором Института современного государственного развития Дмитрием Солонниковым намерение Никола Пашиняна подать заявку на вступление в ЕС в следующем году, возможность исключить Армению из ОДКБ, а также итоги промежуточных выборов в Конгресс США.

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