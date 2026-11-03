Лавров поучаствует в заседании СМИД ОДКБ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в заседании СМИД ОДКБ, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Соответствующее заявление она сделала в ходе брифинга, говоря о планах главы российского внешнеполитического ведомства.
По ее словам, мероприятие пройдет 10 ноября в Москве.
Как рассказала официальный представитель МИД РФ, в мероприятии также примут участие главы оборонных ведомств и секретари СБ ОДКБ.
"А 10 ноября под председательством министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Москве состоится совместное заседание совета министров иностранных дел, совета министров обороны и комитета секретарей советов безопасности Организации договора о коллективной безопасности"
– Мария Захарова