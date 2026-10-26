Премьер Грузии заявил о высоком доверии к Евросоюзу

Ираклий Кобахидзе рассказал об отношении грузинского общества к ЕС. Он подчеркнул, что граждане республики привержены евроинтеграции.

В Грузии очень высокое доверие к Евросоюзу, но к Европейской комиссии – низкое. Об этом заявил на саммите по расширению ЕС в Брюсселе премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе

Он подчеркнул, что грузинское общество привержено европейской интеграции, а низкий уровень доверия к Еврокомиссии низкое обусловлен несправедливыми действиями.

"В грузинском обществе очень высокое доверие к Евросоюзу, но доверие к Еврокомиссии крайне низкое. Это один вопрос, а второй – грузинское общество имеет высокое доверие к "Грузинской мечте". На избирательные участки пришел 51% и проголосовал за нас. Это ряд обстоятельств: грузинское общество привержено евроинтеграции, а доверие к Еврокомиссии низкое из-за несправедливых действий. Они доверяют "Грузинской мечте". За "Мечту" проголосовали 54% избирателей на последних выборах"

– грузинский премьер

Глава правительства акцентировал внимание на том, что в конечном счете именно Еврокомиссия решила прервать политический диалог с Грузией. Он также обвинил ЕК в том, что она использовала статус кандидата для шантажа Грузии.

Ираклий Кобахидзе напомнил, что весной 2022 года Грузия вместе с Украиной и Молдавией запросили статус кандидата, однако грузинская заявка была отклонена.

"Наша заявка была отклонена, это было большой ошибкой и несправедливостью, для этого не существовало оснований. Позже Еврокомиссия опубликовала свою оценку в отношении Грузии и других стран, Грузия была впереди Молдовы, у нее была лучшая ситуация, чем у Боснии, однако заявка Грузии была отклонена"

– Ираклий Кобахидзе

Он подчеркнул, что этой ситуацией решили воспользоваться внутренняя оппозиция и финансируемые из Европы неправительственные организации, которые попытались устроить революцию в связи с тем, что Грузии не был предоставлен статус кандидата.

"Нам пришлось бороться полтора года, чтобы получить статус кандидата. Мы выдержали очень большую борьбу. У нас было задание из девяти пунктов, была повестка дня, данная Еврокомиссией. Мы были верны этой повестке дня. Решением было то, что в повестке дня не будет открытия процесса вступления"

– премьер Грузии

Он добавил, что это было его личное заявление, напомнив, что Грузия уже тогда была готова к переговорам о членстве.

"Мы подчеркнули: если Еврокомиссия решит начать переговоры о вступлении, мы моментально присоединимся. Но в конечном итоге ЕК решила, а не мы, прекратить политический диалог с Грузией в июне 2024 года, до нашего заявления. Мы ответили на общую политику Еврокомиссии, общую несправедливую политику. Мы поняли, что ЕК использовала вопрос статуса кандидата на первом этапе и вопрос переговоров о присоединении на следующем этапе для шантажа Грузии, для шантажа грузинского общества"

– глава грузинского правительства