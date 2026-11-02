США одобрили переданный посредниками проект соглашения с Ираном – СМИ

Источники сообщают о готовности США заключить сделку с Ираном. По их данным, Вашингтон согласился на условия, которые были переданы ему Тегераном через посредников.

Соединенные Штаты одобрили проект соглашения с Ираном, предоставленный посредниками. Об этом рассказали 3 ноября источники из переговорных делегаций.

По данным Al Arabi Al Jadeed, речь идет о проекте меморандума о взаимопонимании, который накануне делегация Катара представила в Иране.

Ранее сообщалось, что Иран предложил США план из семи условий с вариантами открытия Ормузского пролива в обмен на отмену морской блокады и ограничений на нефтяной экспорт. Президент США Дональд Трамп отверг его. После этого в МИД Исламской Республики поведали, что получили реакцию США на план и передали через Катар свои оценки ответа Вашингтона.

Источник, знакомый с ходом переговоров, рассказал 3 ноября, что США и Иран отдельно друг от друга изучают новые предложения посредников, направленные на достижение соглашения.