Встреча в формате "3+3" может состояться в ближайшее время – Лавров

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров выразил надежду на то, что в скором времени пройдет заседание в формате "3+3", куда входят Азербайджан, Армения, Грузия, а также Россия, Иран и Турция.

Россия рассчитывает на скорое проведение очередного заседания в консультативном региональном формате "3+3", такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Об этом он сообщил, выступая на пленарном заседании высокого уровня IV Минской международной конференции по евразийской безопасности.

Глава российского МИД отметил, что участники формата – Азербайджан, Армения, Грузия и Россия, Турция, Иран – ранее уже договорились продвигать объединительную повестку дня.

"Участники этой платформы договорились продвигать объединительную повестку дня. Надеемся, что в ближайшее время состоится очередная встреча в этом формате"

– Сергей Лавров

Также он подчеркнул, что "формат "3+3" является всеобъемлющей региональной платформой, не ограниченной каким-либо одним проектом".

Напомним, ранее глава российского дипведомства предлагал провести следующую министерскую встречу в Баку, а после нее – в Ереване.