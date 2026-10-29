Названа стоимость аренды жилья на горнолыжных курортах России

Средняя стоимость аренды жилья на горнолыжных курортах впервые за год снизилась, заметнее всего в Архызе, тогда как в недорогих Губахе и Белокурихе цены показывают рост.

Туроператоры зафиксировали первое за год снижение цен на аренду жилья на российских горнолыжных курортах. Об этом сообщают аналитики сервиса онлайн-бронирования "Суточно.ру".

Средняя стоимость проживания в текущем сезоне составила 9 тыс рублей в сутки, что на 4% меньше показателей прошлого года.

В лидерах по снижению тарифов оказался Архыз — цены там сократились на 9%, до 11,3 тыс рублей. Дешевле стала аренда в Эсто-Садке (10,6 тыс рублей) и Шерегеше (10,3 тыс рублей).

На Домбае ценник опустился на 1%, закрепившись на отметке 10,3 тыс рублей, тогда как в Банном стоимость осталась без изменений на уровне 8 тыс рублей.

Общий спрос на зимний отдых, где цены сохраняются на прошлогоднем уровне: Шерегеш, Кировск и Эсто-Садок. Наибольший прирост популярности продемонстрировал Манжерок, где число заказов увеличилось на 40%, в то время как востребованность Красной Поляны снизилась на 10%, сообщает ТАСС.

Напомним, ранее сообщалось АО "Кавказ.РФ" и Минспорт ведут совместную работу по популяризации горнолыжного туризма и развитию курортов, чтобы сделать зимний отдых на склонах доступным для всех жителей России.