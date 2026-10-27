Тысячи жителей спальных районов Тбилиси останутся без газа

Газоснабжение отключат завтра в двух спальных районах столицы Грузии. Мера связана с необходимостью проведения ремонта на газопроводе.

Несколько тысяч человек, проживающих в двух спальных районах Тбилиси, завтра на время лишатся газа, предупредили в компании Tbilisi Energy.

Газа не будет, в частности, у тех, кто живет в районах Варкетили и Вазисубани. По данным компании, отключение коснется 6,4 тыс абонентов. Кроме того, под него подпадут школа №157, частная школа "Альбион" и государственная школа №90.

Названа и причина прекращения подачи газа – это необходимость проведения ремонта на трубопроводе.

Газ пропадет завтра в десять часов вечера по местному времени. Начать возвращать его планируют в 11 утра во вторник, полностью процесс завершится к восьми часам вечера того же дня.