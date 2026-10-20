На фестивале в Пятигорске покажут фильм о народах России

На следующей неделе на открытии Всероссийского молодежного фестиваля "Перекресток культур" в курортном Пятигорске пройдет премьерный показ фильма коллажа "Культурная мозаика России", видеоролики к которому сняли студенты со всей страны.

На следующей неделе, 4 ноября, в Пятигорском государственном университете (ПГУ, Ставропольский край) открывается трехдневный Всероссийский молодежный фестиваль "Перекресток культур", в рамках которого пройдет премьерный показ необычного фильма-коллажа "Культурная мозаика России", сообщила руководитель отдела информационно-просветительского сопровождения Центра сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей ПГУ Ирина Герейханова.

"Была проведена медиаэстафета "Культурная мозаика", где перед 90 вузами и медиацентрами, а также просто студентами стояла задача создать короткий интересный видеоряд, отражающий особенности конкретного народа"

- Ирина Герейханова

Интересен сам сюжет фильма, в котором в течение 30 минут на экране сменяются 20-секундные ролики - в них студенты в национальных костюмах демонстрируют ремесла, традиции, блюда или какую-то культурную особенность, характеризующую конкретный народ. Каждый ролик завершается определенным этническим узором, передает портал "Это Кавказ".

Сейчас оргкомитет конкурса выбирает ролики, которые будут включены в итоговый фильм-коллаж. Его презентация пройдет 5 ноября, однако премьерным показом жизнь фильма не закончится: в будущем его планируют масштабировать на все российские регионы, добавили в вузе.