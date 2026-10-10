Россия и США согласовывают точную дату трехсторонней встречи – Ушаков

Точная дата трехсторонней встречи в формате Россия-США-Украина в данный момент, по словам помощника российского президента Юрия Ушакова, находится в процессе согласования Москвой и Вашингтоном.

РФ и Америка занимаются процессом согласования окончательной даты трехсторонней встречи Россия-США-Украина, об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

В то же время он уточнил, что точно известен месяц, на протяжении которого планируется провести переговоры, - это в любом случае будет ноябрь.

"Мы начали процесс согласования, американцам передали кое-какие наши соображения, они дадут нам ответ"

- Юрий Ушаков

Помощник Владимира Путина уточнил, что никакие определенные даты пока не озвучивались, единственная деталь, о которой шла речь, - середина ноября как желаемое время встречи. Сейчас же идет активный процесс его согласования.

Ушаков добавил, что дата встречи будет выбираться исходя из ряда обстоятельств, как внутренних, так и международных.

Напомним, что в качестве места переговоров пока фигурирует Абу-Даби.