Участие россиян в футбольном турнире в Баку – большое событие молодежного спорта

Представители Международной федерации футбола высоко оценили участие российской молодежной сборной в чемпионате мира и фестивале ФИФА, проходящем в Баку, заявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Представители Международной федерации футбола (ФИФА) высоко оценили участие молодежной сборной России с флагом и гимном в чемпионате мира и фестивале организации в Баку, заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов.

"Я думаю, что они очень высоко оценивают участие каждой сборной. Коллеги из ФИФА очень рады, что мы здесь присутствуем. Это было отмечено, в том числе, в наших разговорах"

- Максим Митрофанов

Российская сборная впервые с 2022 года выступает на турнире под эгидой ФИФА и уже показывает неплохие результаты: она вышла в элитный раунд плей-офф, хотя и уступила команде Мексики в матче 1/16 финала со счетом 2:3, передает ТАСС.

Сегодня наша команда, играющая под флагом страны и в сопровождении национального гимна, буквально разгромила сборную Камеруна: в матче за 17-32-е места 1/4 финала плей-офф, проходившем на поле Олимпийского спортивного комплекса в Говсанах в формате 8х8, она одержала победу со счетом 9:2.

Напомним, в 1/8 финала российские футболисты обыграли Южную Корею со счетом 4:1, а раньше заняли первое место в группе предварительного этапа с национальными командами Турции, Афганистана, Сьерра-Леоне, Судана и Джибути.