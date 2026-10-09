Россия и Грузия создали фонд "Единство русских и грузин"

Восстановление отношений России и Грузии обсудили сегодня в Москве. На круглом столе были выработаны инициативы, которые планируется предложить властям двух стран для укрепления связей. Также был основан фонд "Единство русских и грузин".

В Москве состоялся круглый стол, посвященный восстановлению российско-грузинских отношений.

В рамках встречи был создан фонд "Единство русских и грузин". Также выдвинуты предложения по развитию связей между Москвой и Тбилиси, с соответствующими предложениями планируется обратиться к президенту РФ и правительству Грузии. Участники круглого стола предлагают принять меры для содействия изучению русского языка в Грузии, создать Российско-Грузинский университет, восстановить служения в церкви Ломиси, а самое главное – возобновить двусторонние дипломатические отношения.

Бизнес-посол Грузии от "Деловой России" Роман Бокерия на мероприятии отметил, что россияне прекрасно знают и любят бренд Грузии.

"Грузии не нужно тратить почти ничего, чтобы продвигать Хванчкару, Черное море, гостеприимство, любовь. Эта любовь ко всему грузинскому и ко всему русскому между нашими народами идет веками, она идет традициями, и это невозможно стереть"

– Роман Бокерия

Начальник отдела департамента стран СНГ МИД РФ Василий Гаврилов на встрече обратил внимание на то, что Россия сыграла спасительную роль в сохранении грузинской идентичности, культуры и веры.

"Наши исторические судьбы тесно переплетены. Кроме того, русских и грузин, это отчетливо видно сегодня, объединяет забота о сохранении традиционных ценностей, устоев, которые достались от предков – защита семьи, церкви, желание сберечь детей от деструктивной идеологии, передать им традиции своего народа. И русские, и грузины прекрасно создают осознают, что наша сила в глубоких корнях"

– Василий Гаврилов

Участник круглого стола, глава грузинской диаспоры в РФ Давид Цецхладзе считает необходимым начать межправительственный диалог между Моской и Тбилиси.

"Развитие межгосударственных отношений – это крайне важно и исторически, и географически, и по родственности. Это неизбежный процесс.<…> Без прямого диалога эти проблемы сами не исчезнут"

– Давид Цецхладзе

Он отметил, что в развитии двусторонних отношений не могут помочь третьи страны, это показывает опыт последних 35 лет, передает Sputnik Georgia.

Ранее грузино-российская рабочая группа добилась восстановления прямых рейсов между городами РФ и Грузии, а также добилась отмены виз для грузинских граждан.