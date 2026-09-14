Вестник Кавказа

Саудовский принц и королева Испании прибыли в Ереван

Саудовский принц и королева Испании прибыли в Ереван
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Армению прибыли саудовский принц Абдулазиз бин Талал Аль Сауди и королева Испании София. Они примут участие во вручении Международной премии в области человеческого развития имени принца Талала.

Сегодня в Армению прибыли саудовский принц Абдулазиз бин Талал Аль Сауди и королева Испании София.

Абдулазиза бин Талала Аль Сауди в международном аэропорту Звартноц встречал глава Минэкономики Армении Геворк Папоян.

О прибытии в Армению королевы Испании Софии сообщило министерство образования, науки, культуры и спорта республики.

В международном аэропорту Звартноц испанскую королеву встретила глава Минобразования Жанна Андреасян.

Абдулазиз бин Талал Аль Сауди и королева София примут участие в торжественной церемонии вручения Международной премии в области человеческого развития имени принца Талала.

В программу визита королевы Софии включены посещение историко-культурных достопримечательностей Армении. Она также примет участие в мероприятиях, ставящих целью укрепление культурных и дружественных связей между странами.

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