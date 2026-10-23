Израиль провел серию ударов по сектору Газа

В ЦАХАЛ сообщили о новых ударах по Газе, ликвидированы несколько радикалов и снайперская вышка.
Серия ударов была выполнена по некоторым районам сектора Газа израильскими военными, следует из сообщения пресс-службы ЦАХАЛ.
Удары производились по северной, южной и центральной частям сектора Газа.
Израильской армии удалось ликвидировать четверых палестинских радикалов из организаций ХАМАС и "Исламский джихад", на юге сектора в районе города Хан-Юнис удар был нанесен по трем радикалам, выходивших из подземного туннеля. На севере Газы была обнаружена и уничтожена вышка, которая использовалась радикалами для снайперского огня по израильским военным.