Вестник Кавказа

Израиль провел серию ударов по сектору Газа

Карта Израиля
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
В ЦАХАЛ сообщили о новых ударах по Газе, ликвидированы несколько радикалов и снайперская вышка.

Серия ударов была выполнена по некоторым районам сектора Газа израильскими военными, следует из сообщения пресс-службы ЦАХАЛ.

Удары производились по северной, южной и центральной частям сектора Газа.

Израильской армии удалось ликвидировать четверых палестинских радикалов из организаций ХАМАС и "Исламский джихад", на юге сектора в районе города Хан-Юнис удар был нанесен по трем радикалам, выходивших из подземного туннеля. На севере Газы была обнаружена и уничтожена вышка, которая использовалась радикалами для снайперского огня по израильским военным.

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