Вестник Кавказа

Москва примет чемпионат мира по тяжелой атлетике

Москва примет чемпионат мира по тяжелой атлетике
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Международная федерация тяжелой атлетики разрешила России провести в Москве чемпионат мира по тяжелой атлетике, правда, пройдет он только в 2030 году.

Москва примет в 2030 году чемпионат мира по тяжелой атлетике, - сообщила Международная федерация тяжелой атлетики (IWF).

"Все заявки, которые мы получили, были превосходными, и мы уверены, что чемпионаты в ваших соответствующих странах будут иметь огромный успех"

- генеральный секретарь IWF Хосе Киньонес

Такое право на проведение ЧМ по этому виду спорта Россия получила впервые с 2022 года, чемпионат мира по тяжелой атлетике в 2029 году пройдет в Индии, говорится в сообщении.

Напомним, в июле Международный олимпийский комитет (МОК) снял с России все имевшиеся ранее ограничения и восстановил в правах Олимпийский комитет страны, что позволило стране вернуться на международную арену. Также исполком IWF допустил спортсменов из России и Беларуси к соревнованиям под своей эгидой со своей национальной символикой.

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