"Сириус" планирует готовить преподавателей вузов для стран БРИКС

Россия готова организовать в федеральной территории "Сириус" в Сочи обучение преподавателей вузов стран БРИКС, которые могли бы вести сетевые образовательные программы для школьников и студентов.

Федеральная территория "Сириус" в кубанском курортном Сочи может начать готовить преподавателей вузов для стран БРИКС, сообщила сегодня председатель совета федеральной территории, руководитель образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелева.

"Мы все эти планы на несколько лет обсуждаем сразу, имея в виду и педагогов школьных, и педагогов высшей школы. То есть фактически могли бы для стран БРИКС готовить педагогов для высшей школы, которые работают с подготовленными, интересными детьми"

- Елена Шмелева

Причем такие педагоги могли бы работать в более широком спектре, курируя сетевые образовательные программы для школьников и студентов, приезжающих на практику в "Сириус" из стран объединения, используя цифровые данные самой федеральной территории, отметила Шмелева, передает ТАСС.

Еще одно предложение от руководства центра - регулярные социально-экономические и географические обсуждения в национальном кампусе "Сириус", из которых будут складываться новые программы для длительного сотрудничества, говорится в сообщении.