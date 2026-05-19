Кабмин Турции обсудит предстоящий Саммит ОТГ

Правительство Турции завтра соберется на заседание, посвященное предстоящему Саммиту Организации тюркских государств, который пройдет в Анкаре. Под руководством президента министры обсудят цели и задачи форума.

Завтра в Анкаре пройдет очередное заседание правительства Турции с участием президента страны, главной темой которого станет подготовка к 13-му Саммиту Организации тюркских государств (ОТГ), намеченному на 29-30 октября.

Члены турецкого правительства под руководством президента страны Реджепа Тайипа Эрдоган обсудят цели и задачи, которые планируется достичь в рамках Саммита ОТГ, сообщает АЗЕРТАДЖ.

Основная задача, которую ставит перед собой принимающая саммит сторона - дальнейшая консолидация позиции тюркских государств в свете формулы "Единство в языке, мыслях и делах".

Также турецкие министры рассмотрят региональные процессы, в числе которых - шаги по приближению мира между Украиной и Россией, и пути дипломатического урегулирования противоречий между Ираном и США.

Также в планах правительства – разработка и внедрение мер по обеспечению безопасности судоходства в Черном море, говорится в сообщении.