Иран готовится к возможным ударам США после выборов в Конгресс

По сообщениям СМИ, власти Ирана готовятся к новому витку эскалации конфликта с США после американских ноябрьских выборов в Конгресс и планируют ответные удары.

Иран готовится к новым американским ударам в преддверии промежуточных выборов в конгресс США 3 ноября и планирует ответные действия. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с позицией Тегерана.

По данным издания, в случае ударов ответные атаки могут быть направлены против Израиля и ОАЭ. Наиболее сложным периодом называется время с начала ноября до января, а единственным выходом из конфликта — соглашение, позволяющее обеим сторонам объявить о победе.

Другой источник агентства добавил, что чиновники стран Персидского залива опасаются еще более масштабного конфликта, в то время как Иран уже усиливает атаки в Ормузском проливе с применением управляемых ракет.

Отметим, ранее американские СМИ со ссылкой на официальных лиц сообщали о планах США и Израиля. Пентагон поручил военным завершить подготовку к возобновлению боевых действий. При этом конкретная дата ударов не указана, а окончательное решение пока не принято.