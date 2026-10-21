Вестник Кавказа

Россияне выбирают Узбекистан и Беларусь для экскурсионного отдыха на Новый год

Самарканд
© Фото: Софико Георгадзе/ “Вестник Кавказа“
Узбекистан и Беларусь оказались самыми популярными направлениями в ближнем зарубежье для отдыха на новогодние праздники.

Ближайшие новогодние каникулы россияне стремятся провести в Узбекистане и Беларуси – эти направления оказались самыми популярными для экскурсионных туров в ближнем зарубежье, рассказали в пресс-службе туроператора "Алеан".

"В топе спроса на новогодние каникулы по ближнему зарубежью в сегменте экскурсионных туров - Белоруссия и Узбекистан"

- "Алеан"

Съездить в Узбекистан на Новый год на 4 ночи будет стоить семье минимум 108 тыс рублей, передает РИА Новости.

В Беларуси в новогодние каникулы семья из трех человек (двое взрослых и ребенок) смогут отдохнуть три дня на 101, 5 тыс рублей, не считая трат на транспорт.

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