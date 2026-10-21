Россияне выбирают Узбекистан и Беларусь для экскурсионного отдыха на Новый год

Узбекистан и Беларусь оказались самыми популярными направлениями в ближнем зарубежье для отдыха на новогодние праздники.
Ближайшие новогодние каникулы россияне стремятся провести в Узбекистане и Беларуси – эти направления оказались самыми популярными для экскурсионных туров в ближнем зарубежье, рассказали в пресс-службе туроператора "Алеан".
"В топе спроса на новогодние каникулы по ближнему зарубежью в сегменте экскурсионных туров - Белоруссия и Узбекистан"
- "Алеан"
Съездить в Узбекистан на Новый год на 4 ночи будет стоить семье минимум 108 тыс рублей, передает РИА Новости.
В Беларуси в новогодние каникулы семья из трех человек (двое взрослых и ребенок) смогут отдохнуть три дня на 101, 5 тыс рублей, не считая трат на транспорт.