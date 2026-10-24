Внешнеторговый оборoт Грузии превысил $20,5 млрд

​Внешнеторговый оборот Грузии в текущем году превысил $20,5 млрд, при этом объемы поставок товаров за рубеж достигли исторических максимумов.

​В январе-сентябре 2026 года экспорт Грузии увеличился на 19,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $6,2 млрд. Об этом сообщил замминистра экономики и устойчивого развития Вахтанг Цинцадзе.

​По данным Национальной службы статистики "Сакстат", общий внешнеторговый оборот страны за три квартала вырос на 9,2%, достигнув $20,5 млрд.

​Как отметил Вахтанг Цинцадзе, максимальный месячный показатель был зафиксирован в начале осени. В сентябре объем экспорта превысил $731 млн, что стало абсолютным рекордом для экономики страны.

​Причиной такого роста замминистр назвал диверсификацию экспортных рынков и возможность беспошлинных поставок товаров в Китай, Евросоюз и другие страны региона, передает его слова "Sputnik Грузия".