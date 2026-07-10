От снега в горах до рекордных ливней: синоптики рассказали о погоде в Азербайджане

В ряде районов Азербайджана продолжаются интенсивные ливни и выпал снег. При этом в Нефтчале зафиксирован рекордный уровень осадков — 106% от месячной нормы.

​В Азербайджане продолжаются интенсивные дожди и ливни. Об этом свидетельствуют данные Национальной службы гидрометеорологии по состоянию на 25 октября.

​В Лачине и Губадлы выпал мокрый снег, а в горных районах Кяльбаджара и Ордубада - снег. Высота снежного покрова в Кяльбаджаре составляет 2 см.

​В Баку и на Абшеронском полуострове зарегистрировано до 9 мм осадков. Наибольшее количество осадков среди регионов зафиксировано в Нефтчале - 48 мм, что составляет 106% месячной нормы. В Билясуваре выпало 21 мм, или 46% месячной нормы, в Мингячевире - 20 мм, или 49% месячной нормы, в Лерике - 15 мм, в Лянкяране - 11 мм, в Гобустане, Астаре и Дашкесане - по 6 мм, в Сальяне - 5 мм.

​Уровень осадков до 4 мм зарегистрирован в Агстафе, Бейлагане, Сабирабаде, Шахбузе, Губе, Барде, Гяндже, Гедабее, Ярдымлы, Загатале, Джульфе, Нахчыване, Шамкире, Геранбое, Товузе, Балакене, Шеки, Кишчае, Халтане, Агдаме, Нафталане, Кюрдамире, Тертере, Евлахе и Имишли. Периодические дожди также наблюдались в Шуше, Ханкенди, Ходжалы и Физули.

​Кроме того, синоптики отмечают, что из-за тумана в Дашкесане, Гейгеле, Гяндже, Шамкире, Гусаре, Гахе, Сарыбаше, Шеки, Хызы, Грызе и Гейчае видимость снизилась до 500 м.