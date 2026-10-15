В Ормузском проливе атакован еще один танкер – СМИ

Еще один танкер сегодня был атакован крылатой ракетой при прохождении Ормузского пролива: после взрыва снаряда на судне вспыхнул пожар, пишет иранское информационное агентство Fars.

Сегодня днем в Ормузском проливе был атакован еще один танкер – по предварительным данным, он был атакован крылатой ракетой, сообщает иранское информационное агентство Fars.

"По предварительной информации, в Ормузском проливе произошел взрыв. Он стал результатом запуска противокорабельной крылатой ракеты"

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Принадлежность танкера не сообщается, сведений о состоянии его команды тоже не поступало.

Напомним, ранее мы писали о том, что за минувшую неделю в акватории Ормузского пролива подверглись атакам по меньшей мере десять торговых судов, что стало абсолютным рекордом с начала конфликта между США и Ираном, свидетельствуют данные Международной морской организации ООН (IMO) и Управления морских торговых перевозок Великобритании (UKMTO). ​Это - рекордный показатель с момента начала боевых действий США и Израиля против Ирана.