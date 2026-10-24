Аракчи: Иран изменит порядок управления Ормузским проливом

Власти Исламской Республики Иран намерены радикально изменить маршруты прохода через Ормузский пролив и общий порядок управления водной артерией после недавних войн, которые стали поворотными в истории региона.

Маршруты прохода и порядок управления Ормузским проливом больше не будут прежними, заявил сегодня на церемонии открытия Центра документов и музея Сейеда Камаля Харрази министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Аракчи.

Глава иранского внешнеполитического ведомства поведал о необходимости формирования новой архитектуры безопасности в регионе с участием государств Персидского залива и без вмешательства внешних держав, передает иранское государственное информационное агентство IRNA.

"Войны последних полутора лет, в особенности "Рамаданская война" и "40-дневная война", стали поворотным моментом в истории региона. Эти войны разрушили существующие структуры безопасности и изменили ситуацию в регионе"

- Аббас Аракчи

Глава иранского внешнеполитического ведомства отметил: мир должен признать, что установились новые реалии, и на это должны обратить внимание страны региона и весь мир: больше ничего не будет как прежде.

Эти вопросы уже решаются в ходе переговоров, которые будут продолжены, - добавил Аббас Аракчи.