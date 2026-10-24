Вестник Кавказа

Аракчи: Иран изменит порядок управления Ормузским проливом

Карта Ормузского пролива
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Исламской Республики Иран намерены радикально изменить маршруты прохода через Ормузский пролив и общий порядок управления водной артерией после недавних войн, которые стали поворотными в истории региона.

Маршруты прохода и порядок управления Ормузским проливом больше не будут прежними, заявил сегодня на церемонии открытия Центра документов и музея Сейеда Камаля Харрази министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Аракчи.

Глава иранского внешнеполитического ведомства поведал о необходимости формирования новой архитектуры безопасности в регионе с участием государств Персидского залива и без вмешательства внешних держав, передает иранское государственное информационное агентство IRNA.

"Войны последних полутора лет, в особенности "Рамаданская война" и "40-дневная война", стали поворотным моментом в истории региона. Эти войны разрушили существующие структуры безопасности и изменили ситуацию в регионе"

- Аббас Аракчи

Глава иранского внешнеполитического ведомства отметил: мир должен признать, что установились новые реалии, и на это должны обратить внимание страны региона и весь мир: больше ничего не будет как прежде.

Эти вопросы уже решаются в ходе переговоров, которые будут продолжены, - добавил Аббас Аракчи.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
24710 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.