Аракчи: Иран изменит порядок управления Ормузским проливом

Маршруты прохода и порядок управления Ормузским проливом больше не будут прежними, заявил сегодня на церемонии открытия Центра документов и музея Сейеда Камаля Харрази министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Аракчи.
Глава иранского внешнеполитического ведомства поведал о необходимости формирования новой архитектуры безопасности в регионе с участием государств Персидского залива и без вмешательства внешних держав, передает иранское государственное информационное агентство IRNA.
"Войны последних полутора лет, в особенности "Рамаданская война" и "40-дневная война", стали поворотным моментом в истории региона. Эти войны разрушили существующие структуры безопасности и изменили ситуацию в регионе"
- Аббас Аракчи
Глава иранского внешнеполитического ведомства отметил: мир должен признать, что установились новые реалии, и на это должны обратить внимание страны региона и весь мир: больше ничего не будет как прежде.
Эти вопросы уже решаются в ходе переговоров, которые будут продолжены, - добавил Аббас Аракчи.