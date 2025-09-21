Азербайджанский борец стал пятикратным чемпионом мира

Азербайджанский борец греко-римского стиля Эльдениз Азизли сегодня одержал триумфальную победу на чемпионате мира в Астане: он победил иранца Паяма Ахмади со счетом 3:1 и стал пятикратным чемпионом мира.

Азербайджанский борец Эльдениз Азизли, выступающий в весовой категории до 55 кг, сегодня завоевал золотую медаль на чемпионате мира, проходящем в Астане: в финале он победил иранца Паяма Ахмади со счетом 3:1 и стал пятикратным чемпионом мира.

Азербайджанский борец греко-римского стиля Эльдениз Азизли сегодня подтвердил свой статус сильнейшего борца мира в весе до 55 кг - в решающей схватке он встретился с иранским борцом Паямом Ахмади, из которой вышел победителем.

Схватка с соперником завершилась со счетом 3:1 и золотой медалью, а Эльдениз Азизли стал пятикратным чемпионом мира, передает АЗЕРТАДЖ.

Сегодня в Астане пройдет еще одна знаковая схватка: за золотую медаль также поборется азербайджанец Сянан Сулейманов (77 кг), его соперником станет молдавский борец Александрин Гуцу.