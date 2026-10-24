Сборная Азербайджана обыграла Андорру на чемпионате мира FIFA U-15

В рамках проходящего в Баку чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15 футболисты сборной Азербайджана обыграли команду Андорры в очередном матче турнира со счетом 1:0.

Сборная Азербайджана по футболу одержала победу над сборной Андорры со счетом 1:0 на проходящем в Баку чемпионате мира и фестивале U-15.

Матч, состоявшийся в Говсанском спортивном комплексе, завершился победой команды под руководством главного тренера Фамиля Халилова. Сегодня в 19:30 сборная Азербайджана проведет следующий матч против Австралии.

Ранее в первом матче турнира азербайджанская команда разгромила сборную Тимора-Лешти со счетом 6:0. Следующие матчи состоятся 26 октября: сборная Азербайджана сыграет с Израилем в 11:30 и с Гаити в 18:15.

Напомним, что чемпионат мира U-15 проходит в Говсанском спортивном комплексе и завершится 30 октября. В турнире участвуют команды из 189 стран мира, представляющие ассоциации FIFA, а всего в рамках соревнований состоится около 1 000 матчей.