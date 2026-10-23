Владимир Путин и Ильхам Алиев поздравили Казахстан с Днем Республики

В Казахстане отмечается национальный праздник День Республики, с которым главу государства Касым-Жомарта Токаева поздравили Владимир Путин и Ильхам Алиев.

В Казахстане 25 октября отмечают День Республики. С национальным праздником президента страны поздравили российский и азербайджанский лидеры Владимир Путин и Ильхам Алиев.

Президент России Владимир Путин в своем обращении отметил успехи Казахстана в экономической и социальной сферах, а также развитие двусторонних отношений в духе стратегического партнерства.

"Желаю Вам, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, доброго здоровья и успехов, а всем Вашим согражданам – благополучия и процветания"

- Владимир Путин

Президент Азербайджана Ильхам Алиев указал на укрепление экономического потенциала Казахстана и развитие межгосударственных связей. Он отметил важность регулярных взаимных визитов и диалога на высшем уровне для наполнения новым содержанием стратегического партнерства двух стран.

"Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, от своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему братскому народу сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Республики Казахстан – Дня Республики"

- Ильхам Алиев

Сам глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев также обратился к гражданам по случаю национального праздника.

"Поздравляю вас с национальным праздником – Днем Республики! Этот праздник имеет исключительную значимость, символизируя возрождение многовековой казахской государственности. Мы прошли большой и тернистый путь суверенного развития, наполненный знаковыми событиями и весомыми достижениями"

- Касым-Жомарт Токаев

Отметим, что 25 октября 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Казахской ССР, ставшая точкой отсчета образования независимого Казахстана. Праздник учредили в 2001 году, однако спустя восемь лет он утратил статус официального. Отмечать День Республики на государственном уровне вновь начали только в 2022 году.