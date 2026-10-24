Россия и США готовят встречу лидеров в Китае

Подготовка к совместной встрече лидеров России и США на полях предстоящего международного саммита АТЭС в Китае уже стартовала, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что Россия, Китай и США начали организационную подготовку к трехстороннему саммиту с участием Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа. Об этом он рассказал в интервью журналисту "Вестей" Павлу Зарубину.

"Сейчас уже я могу точно сказать, что и в Москве, и в Пекине, и в Вашингтоне в принципе готовы к ее проведению, уже к ней началась подготовка"

- Юрий Ушаков

По словам дипломата, отдельная двусторонняя встреча президентов России и США на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне пока окончательно не согласована.

"Мы еще не согласовывали эту встречу пока что. Потому что речь до сих пор шла об этом трехстороннем контакте"

- Юрий Ушаков

При этом представитель Кремля подчеркнул, что президенты России и США в любом случае смогут пересечься и поговорить в рамках протокольных мероприятий саммита.

"Если два президента будут в одном месте, по крайней мере, они поздороваются, переговорят, сидя за столом, поговорят, когда будут на протокольных мероприятиях, то есть возможности для общения такие крупные международные саммиты они открывают большие"

- Юрий Ушаков

Кроме того, представитель Кремля подчеркнул, что в настоящее время российская сторона сосредоточена на подготовке к ноябрьскому саммиту АТЭС, после чего рассмотрит вопросы участия Владимира Путина в декабрьском саммите G20 в Майами.