В Черкесске появилась новая аллея

В столице Карачаево-Черкесии заложили новую рябиновую аллею – ее высадку в Покровском парке города посвятили единству народов КЧР.

В столице Карачаево-Черкесии появилась аллея единства народов республики. Рябиновые саженцы высадили в Покровском парке Черкесска, сообщил мэр города Алексей Баскаев.

"В Покровском парке появилась рябиновая аллея - еще один символ единства и согласия в нашей республике. Таким образом, мы внесли свой вклад в седьмой сезон всероссийской акции "Сохраним лес""

- Алексей Баскаев

Ранее о начале акции ранее объявил глава республики Рашид Темрезов, призвав земляков присоединиться к ней. В высадке деревьев в столице региона приняли участие представители власти республики, депутаты и школьники, передает портал "Это Кавказ".

На этом озеленение Черкесска не закончится: в скором времени будут высажены деревья и в другой части республиканского центра, на проспекте 200-летия города будут расти раскидистые клены, добавил Баскаев.

С начала года в Карачаево-Черкесии уже высажено более 12 тыс саженцев, а осенью лесной массив республики прирастет еще 3 тыс молодых деревьев, говорится в сообщении.