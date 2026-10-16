Россия и Иран готовят соглашение о транзите газа через Азербайджан

Власти России и Ирана после решения технических вопросов планируют окончательно утвердить соглашение для начала поставок российского природного газа через территорию Азербайджана

Исполняющий обязанности министра нефти ИРИ Хамид Бовард сообщил, что Россия и Иран находятся на финальной стадии подготовки договора о транзите российского газа через Азербайджан. Об этом он сообщил на официальной странице посольства в социальной сети.

Министр отметил, что база для будущего контракта уже сформирована, а поставки газа по новому маршруту могут начаться в ближайшее время.

"Теперь должны быть решены технические вопросы, и соглашение будет готово"

- Хамид Бовард

Напомним, параметры проекта были представлены в январе 2025 года президентом РФ Владимиром Путиным. Начальный объем прокачки газа составит до 2 млрд куб м с перспективой роста до 55 млрд куб м в год, а утвержденный проект газопровода пройдет через Азербайджан.