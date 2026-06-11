Вестник Кавказа

Турция завершила тендер на реставрацию Анийского моста на границе с Арменией

Гарни
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Турецкие власти завершили тендер на реставрацию исторического Анийского моста на границе с Арменией. Восстанавливать объект будет совместная армяно-турецкая комиссия.

Турция завершила тендер по восстановлению исторического Анийского моста на границе с Арменией. Об этом сообщил турецкий министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу.

​Контракт на проведение строительных работ был подписан 28 сентября. Реставрация будет проходить под координацией совместной армяно-турецкой комиссии в соответствии с подписанным 4 мая 2026 года в Ереване протоколом.

​Договоренность о восстановлении объекта была впервые достигнута в феврале 2023 года. Проект реализуется при участии турецкого министерства транспорта и Главного управления автомобильных дорог Турции.

​Отметим, что построенный в X веке на маршруте Великого шелкового пути мост длиной 80 м находится на территории древнего города Ани в провинции Карс. Его главная арка обрушилась в 1807 году, до наших дней сохранились лишь опоры. С 2016 года комплекс включен в список ЮНЕСКО.

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