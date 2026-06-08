Турция и Армения планируют открыть границу летом

Летом текущего года между Турцией и Арменией планируется открытие пограничных пунктов Алиджан и Акьяка. Ожидается, что запуск сухопутного сообщения даст старт прямой торговле и кратно увеличит взаимный товарооборот.

Между Турцией и Арменией планируется открытие пограничных переходов Алиджан в Игдыре и Акьяка в Карсе. Об этом сообщило турецкое издание Yeni Şafak со ссылкой на источники.

Как отмечает газета, Армения уже выполнила свою часть подготовительных работ, теперь аналогичные меры в кратчайшие сроки должна принять турецкая сторона.

Предполагается, что возобновление работы переходов позволит странам наладить прямую торговлю. Это снизит логистические издержки, ускорит поставки товаров и в короткие сроки увеличит объем взаимного товарооборота с нынешних $300–350 млн до $1 млрд.

Также ожидается, что открытие границ ускорит расширение транспортных коридоров и скажется на развитии экономики всего Южного Кавказа.

Отметим, ранее премьер Армении Никол Пашинян заявлял о намерении выстраивать отношения с соседними государствами ради политики уравновешивания. Он подчеркнул, что Армения ведет работу для налаживания взаимодействия с Турцией и Азербайджаном.