Вестник Кавказа

Стоимость газа в Европе стала максимальной за три года

Стоимость газа в Европе стала максимальной за три года
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Импорт газа стал на 19% дороже для европейских стран в июле. Стоимость стала максимальной с 2023 года.

Стоимость газа в Европе поднялась на 19% в июле, что стало наивысшим значением с 2023 года, информирует Всемирный банк. 

Стоимость 1 млн британских тепловых единиц (28 куб м) составила в июле $18. За подобный объем "голубого топлива" в начале 2023 года давали $20. 

Напомним, что крупнейшим поставщиком трубопроводного газа в страны ЕС является Норвегия, на долю страны приходится 31% поставок. Основной экспортер СПГ в страны ЕС – США. Россия сохраняет около 12% в общей структуре поставок газа в европейские страны.

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