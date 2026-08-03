Стоимость газа в Европе стала максимальной за три года

Импорт газа стал на 19% дороже для европейских стран в июле. Стоимость стала максимальной с 2023 года.

Стоимость газа в Европе поднялась на 19% в июле, что стало наивысшим значением с 2023 года, информирует Всемирный банк.

Стоимость 1 млн британских тепловых единиц (28 куб м) составила в июле $18. За подобный объем "голубого топлива" в начале 2023 года давали $20.

Напомним, что крупнейшим поставщиком трубопроводного газа в страны ЕС является Норвегия, на долю страны приходится 31% поставок. Основной экспортер СПГ в страны ЕС – США. Россия сохраняет около 12% в общей структуре поставок газа в европейские страны.