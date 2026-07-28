Азербайджан будет развивать Средний коридор вместе с Казахстаном

Перспективы развития Среднего коридора стали темой встречи министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашада Набиева и заместителя руководителя администрации президента Казахстана Асель Жанасовой.

В Баку прошла встреча министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашада Набиева с заместителем руководителя администрации президента Казахстана Асель Жанасовой, темой которой стали перспективы развития Среднего коридора, сообщил глава министерства.

"Состоялся подробный обмен мнениями по вопросам развития Среднего коридора, повышения его конкурентоспособности, укрепления портовой и транспортной инфраструктуры, расширения применения цифровых платформ, упрощения автомобильных грузоперевозок и реализации нового проекта паромного сообщения"

- Рашад Набиев

В ходе встречи стороны уделили большое внимание нынешнему состоянию дел и перспективах развития сотрудничества между двумя странами в сферах транспорта, логистики и цифровой инфраструктуры, передает Trend.

Стороны отметили: у Казахстана и Азербайджана значительный потенциал для расширения сотрудничества в промышленности, энергетике, агропромышленном комплексе, цифровой экономике и логистике, и важнейшую роль в этом играет Средний коридор: рост грузопотока по нему в первые три месяца текущего 2026 года составил 34,4%, а совместное развитие портовой, железнодорожной и цифровой инфраструктуры - общий приоритет двух стран на ближайшие годы.

Напомним, Средний коридор проходит через ряд стран региона и соединяет Азию с Европой. Он начинается в Китае и идет через страны Центральной Азии, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, после чего выходит в Европу. Он служит альтернативой традиционным Северному и Южному коридорам.