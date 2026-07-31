Азербайджан и Центральная Азия укрепляют сотрудничество

Неформальная встреча лидеров стран Центральной Азии и Азербайджана проходила на берегу озера Иссык-Куль в конце прошлой недели. Первый официальный саммит в формате "Центральная Азия – Азербайджан" запланирован на 8 октября. Место встречи – Туркменистан.

В конце прошлой недели в Кыргызстане состоялся неформальный саммит Центральная Азия – Азербайджан. Встреча проходила в городе Чолпон-Ата на берегу озера Иссык-Куль с 31 июля по 1 августа. Республика Южного Кавказа впервые приняла участие в таком саммите в статусе полноправного участника Консультативных встреч глав государств Центральной Азии, ранее она участвовала в них качестве почетного гостя.

В беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" глава правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев рассказал об основных причинах сближения Азербайджана со странами Центральной Азии.

"Основываясь на исторических и политических связях, на общей лингвистической и культурной базе, Азербайджан пытается совместно со странами Центральной Азии развивать то, что сейчас востребовано – это Средний коридор, сотрудничество в области энергетики. Мы видим рост взаимных инвестиций. В частности, один из курортов в Кыргызстане строится сейчас за счет инвестиций Азербайджана. Схожий инвестиционный проект есть и в Узбекистане. За последние пять лет товарооборот между Азербайджаном и странами Центральной Азии вырос", – заявил он.

Глава правления ЦАМО отметил, что еще одна причина наращивания сотрудничества между Баку и центральноазиатскими государствами связана с геополитикой.

"Вокруг нас по периметру Центральной Азии и Кавказа бушуют два военных конфликта, и в целом геополитическая обстановка очень нестабильная. А надежное союзничество, которое есть у Азербайджана со многими странами Центральной Азии, позволяет как раз координировать многие вопросы. Очень глубоко сейчас у Азербайджана развито сотрудничество с Казахстаном, Узбекистаном. Мы видим сейчас такой же путь с Кыргызстаном, есть и определенные наработки с Таджикистаном", – поведал Фарид Шафиев.

Он обратил внимание на то, что раньше между Азербайджаном и Туркменистаном были достаточно ограниченные отношения, однако за последний год ситуация изменилась в лучшую сторону.

"В прошлом году в Азербайджан приезжал Гурбангулы Бердымухамедов, а совсем недавно был Сердар Бердымухамедов. Так что с Туркменистаном тоже идет достаточно активный диалог", – пояснил глава правления ЦАМО.

Он подчеркнул, что сотрудничество между Азербайджаном и странами Центральной Азии опирается сейчас на геополитику, экономику, энергетику, транспорт и логистику.

"В условиях, когда идет жесткая конкуренция, тарифная война и так далее, есть необходимость укрепления сотрудничества между региональными странами, которое основывается не на пустом месте, а на определенной исторической базе", – указал эксперт.

"Изначально С5 создавалась для того, чтобы все пять стран Центральной Азии были в составе одной платформы. В ноябре прошлого года членом C6 стал Азербайджан, и теперь эта платформа развивается при участии шести государств. Помимо платформы C6, существует также Организация тюркских государств (ОТГ), и C6 дополняет ее. Наконец, Азербайджан продолжает развивать отношения со странами Центральной Азии на двусторонней основе", – заключил Фарид Шафиев.