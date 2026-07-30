В отношениях с Азербайджаном открывается новая веха – лидеры стран Центральной Азии

Президенты Казахстана, Узбекистана и Туркменистана заявили о том, что участие Азербайджана в качестве полноправного члена консультативных встреч ознаменовало новый этап развития партнерства между странами.

Новый шестисторонний формат сотрудничества стран Центральной Азии и Азербайджана дал старт новой вехе в истории партнерства государств региона, такое заявление сделал президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

Об этом он сказал на полях неформальной консультативной встречи глав государств Центральной Азии и Азербайджана.

"Искренне рад приветствовать уважаемого президента Азербайджанской Республики Ильхама Гейдаровича на этом заседании"

– Сердар Бердымухамедов

Президент напомнил о том, что в рамках прошлогодней встречи в Ташкенте участники приняли общее решение о полноправном членстве Азербайджана в этом формате.

В связи с чем Бердымухамедов поздравил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева.

С аналогичным заявлением выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и подчеркнул, что консультативные встречи дают возможность обсудить разные грани партнерства стран региона.

"Наша неформальная встреча - хорошая возможность обсудить актуальные вопросы повестки дня и определить дальнейшие приоритеты многостороннего партнерства. Интенсивность контактов на всех уровнях наглядно подтверждает общее стремление наших государств к созидательному взаимодействию во имя благополучия братских народов и процветания всего региона"

– Касым-Жомарт Токаев

По его словам, Центральная Азия переживает самый успешный период в своей современной истории, чему способствует укрепление взаимного доверия и развитие регионального сотрудничества.

Также Токаев отметил присоединение Азербайджана к формату и назвал это хорошей возможностью для "наращивания сотрудничества в сфере инвестиций, энергетики, промышленности и формирования единой транспортно-логистической системы".

Кроме того, высоко оценил интеграцию Баку в формат консультативных встреч стран Центральной Азии и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Узбекистанский лидер рассказал и о перспективах расширения состава участников, заявив о необходимости интеграции Афганистана.

"Перед нами открывается историческая возможность сформировать единое пространство развития, объединяющее Центральную Азию, Южный Кавказ и нашего близкого соседа – Афганистан"

– Шавкат Мирзиеев

Он подчеркнул, что это может "заложить прочные основы для устойчивого развития, взаимосвязанности и добрососедства в самом сердце Евразии".

При этом президент напомнил, что мероприятие проводится в преддверии празднования 35-летия независимости стран Центральной Азии.

"Благодаря совместными усилиями прежде разобщенная Центральная Азия сейчас консолидируется во имя общей цели развития. Вместе с тем сложная и непредсказуемая реальность требует от нас решительных действий и более тесной координации"

– Шавкат Мирзиеев