Шедший в Россию сухогруз сняли с мели в Дарданеллах

Севший накануне на мель в проливе Дарданеллы сухогруз сегодня "освободили" турецкие спасатели. Судно направлялось из Сирии в Россию.
Турецкие буксиры "вызволили" оказавшийся накануне на мели в проливе Дарданеллы сухогруз, соответствующее сообщение распространило Главное управление береговой охраны Турции.
Судно Pilatus Marine, шедшее под флагом Сан-Марино, направлялось из Сирии в Россию.
"После осмотра судна нашими водолазами оно было снято с мели при содействии нашего Центра судоходства в Дарданеллах при помощи капитана-лоцмана с использованием катера и двух буксиров"
– управление
Напомним, что инцидент произошел в среду. Причиной стал выход из строя двигателя у 190-метрового балкера. В результате сухогруз застрял на мели у мыса Нара. Во время работ по его снятию судоходство в проливе Дарданеллы было перекрыто.