Вестник Кавказа

Шедший в Россию сухогруз сняли с мели в Дарданеллах

Люди на пляже на закате
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Севший накануне на мель в проливе Дарданеллы сухогруз сегодня "освободили" турецкие спасатели. Судно направлялось из Сирии в Россию.

Турецкие буксиры "вызволили" оказавшийся накануне на мели в проливе Дарданеллы сухогруз, соответствующее сообщение распространило Главное управление береговой охраны Турции.

Судно Pilatus Marine, шедшее под флагом Сан-Марино, направлялось из Сирии в Россию.

"После осмотра судна нашими водолазами оно было снято с мели при содействии нашего Центра судоходства в Дарданеллах при помощи капитана-лоцмана с использованием катера и двух буксиров"

– управление

Напомним, что инцидент произошел в среду. Причиной стал выход из строя двигателя у 190-метрового балкера. В результате сухогруз застрял на мели у мыса Нара. Во время работ по его снятию судоходство в проливе Дарданеллы было перекрыто.

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