Вестник Кавказа

Компания TAV Airports выкупила 15% аэропорта Алматы

Зона вылета в аэропорту
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Турецкий оператор аэропортов TAV Airports приобрел оставшиеся 15% акций международного аэропорта Алматы на сумму $`133 млн.

Оставшиеся 15% алматинского аэропорта были выкуплены у казахстанского инфраструктурного фонда турецким холдингом TAV Airports, сообщил фонд прямых инвестиций АО Qazaqstan Investment Corporation (QIC).

Уточняется, что сумма покупки составила `$133 млн.

"Qazaqstan Investment Corporation завершает выход из проекта "Международный аэропорт Алматы" в рамках сделки по приобретению компанией TAV Airports 15% доли у Kazakhstan Infrastructure Fund"

– пресс-служба фонда Qazaqstan Investment Corporation

Напомним, еще в 2021 году консорциум TAV Airports Holding и Kazakhstan Infrastructure Fund совершили сделку по покупке аэропорта Алма-Аты у голландской Venus Airport Investments B.V.

Тогда TAV стал собственником 85% акций аэропорта, оставшиеся 15% до сегодняшнего дня принадлежали Kazakhstan Infrastructure Fund.

Отметим, аэропорт Алматы – крупнейшая воздушная гавань в Казахстане, была построена в 1935 году.

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