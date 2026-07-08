Компания TAV Airports выкупила 15% аэропорта Алматы

Оставшиеся 15% алматинского аэропорта были выкуплены у казахстанского инфраструктурного фонда турецким холдингом TAV Airports, сообщил фонд прямых инвестиций АО Qazaqstan Investment Corporation (QIC).
Уточняется, что сумма покупки составила `$133 млн.
"Qazaqstan Investment Corporation завершает выход из проекта "Международный аэропорт Алматы" в рамках сделки по приобретению компанией TAV Airports 15% доли у Kazakhstan Infrastructure Fund"
– пресс-служба фонда Qazaqstan Investment Corporation
Напомним, еще в 2021 году консорциум TAV Airports Holding и Kazakhstan Infrastructure Fund совершили сделку по покупке аэропорта Алма-Аты у голландской Venus Airport Investments B.V.
Тогда TAV стал собственником 85% акций аэропорта, оставшиеся 15% до сегодняшнего дня принадлежали Kazakhstan Infrastructure Fund.
Отметим, аэропорт Алматы – крупнейшая воздушная гавань в Казахстане, была построена в 1935 году.