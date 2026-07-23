Азербайджан будет привлекать туристов через Netflix

Туристический потенциал Азербайджана будет представлен на Netflix. Это, как ожидается, позволит привлечь в страну иностранных путешественников.

На платформе Netflix появятся рекламно-информационные материалы, раскрывающие туристический потенциал Азербайджана.

Государственное агентство Азербайджана по туризму уже приступило к подготовительным работам.

Выплата компании Netflix Ads LLC составит 510 тыс манатов (около $295 тыс).

Отметим, что за полгода Азербайджан посетили 1 млн 91 тыс 865 иностранных граждан из 192 стран.

В начале 2026 года республика определила перспективные страны, из которых планируется привлекать больше туристов. В список вошли Турция, Иран, Саудовская Аравия, Казахстан, Германия, Китай и Пакистан.

По итогу 2025 года турпоток в Азербайджан составил более 2,3 млн человек, почти четверть из них – россияне.