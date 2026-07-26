КСИР заявил об атаке на три нефтяных танкера в Ормузском проливе

Иранские военные заявили об атаке на три нефтяных танкера в акватории Ормузского пролива из-за нарушения судами установленного маршрута и игнорирования предупреждений.
Корпус стражей Исламской революции (КСИР) в Ормузском проливе атаковал три нефтяных танкера. Соответствующее заявление военных приводит иранское агентство Tasnim.
В публикации подчеркивается, что военно-морские силы ведомства продолжают осуществлять полный контроль над проливом.
"Несколько часов назад три нефтяных танкера, нарушивших правила и продолжавших движение по опасному и незаконному маршруту, игнорируя наши предупреждения, были атакованы и остановлены"
- КСИР
Также в КСИР отметили, что незаконное вмешательство армии США в деятельность судов в регионе, ее приказы и запреты не останутся без ответа.