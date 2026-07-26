Вестник Кавказа

КСИР заявил об атаке на три нефтяных танкера в Ормузском проливе

КСИР заявил об атаке на три нефтяных танкера в Ормузском проливе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Иранские военные заявили об атаке на три нефтяных танкера в акватории Ормузского пролива из-за нарушения судами установленного маршрута и игнорирования предупреждений.

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) в Ормузском проливе атаковал три нефтяных танкера. Соответствующее заявление военных приводит иранское агентство Tasnim.

В публикации подчеркивается, что военно-морские силы ведомства продолжают осуществлять полный контроль над проливом.

"Несколько часов назад три нефтяных танкера, нарушивших правила и продолжавших движение по опасному и незаконному маршруту, игнорируя наши предупреждения, были атакованы и остановлены"

- КСИР

Также в КСИР отметили, что незаконное вмешательство армии США в деятельность судов в регионе, ее приказы и запреты не останутся без ответа.

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